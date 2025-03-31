Кинотеатры обвинили продюсеров в потере зрителей

По итогу первого квартала 2025 года самыми кассовыми фильмами стали сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (3,3 миллиарда рублей) и «Финист. Первый богатырь» (2,6 миллиарда рублей), а также фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (1,5 миллиарда рублей), следует из данных ЕАИС Фонда Кино. На четвертом месте с большим отрывом от тройки лидеров разместился детективный боевик «Красный шелк» (почти 660 миллионов рублей в прокате).

По словам Исаева, следующий масштабный проект после фильма «Пророк. История Александра Пушкина», который может собрать в прокате миллиард рублей, выйдет на большие экраны лишь осенью.

«Кинотеатры недобрали много за счет того, что новогодний период стал битвой между двумя крупными семейными проектами. Фильмы для других сегментов аудитории были недостаточно яркими, что отразилось на цифрах. Нам в целом не хватает крупного зрительского кино с потенциалом 700-800 миллионов и больше. К сожалению, очень недобрали "Пророк" и "Красный шелк". К примеру, "Пророку" индустрия предрекала 2-2,5 миллиарда, к сожалению, он с трудом преодолел 1,5 миллиарда. Это замечательный результат, но мы постоянно говорим о том, что фильмы со сборами миллиард и больше должны выходить каждый месяц, а у нас они выходят только в январе – феврале, следующий такой проект будет осенью», - пояснил он.