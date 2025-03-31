Кинотеатры обвинили продюсеров в потере зрителей
Роман Исаев в эфире НСН отметил, что кинотеатрам не хватает крупного зрительского кино, которое могло бы собирать в прокате от 700 миллионов рублей.
Кинотеатры продолжают терять зрителей, за первые три месяца года общие сборы оказались ниже ожиданий, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
По итогу первого квартала 2025 года самыми кассовыми фильмами стали сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (3,3 миллиарда рублей) и «Финист. Первый богатырь» (2,6 миллиарда рублей), а также фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (1,5 миллиарда рублей), следует из данных ЕАИС Фонда Кино. На четвертом месте с большим отрывом от тройки лидеров разместился детективный боевик «Красный шелк» (почти 660 миллионов рублей в прокате).
По словам Исаева, следующий масштабный проект после фильма «Пророк. История Александра Пушкина», который может собрать в прокате миллиард рублей, выйдет на большие экраны лишь осенью.
«Кинотеатры недобрали много за счет того, что новогодний период стал битвой между двумя крупными семейными проектами. Фильмы для других сегментов аудитории были недостаточно яркими, что отразилось на цифрах. Нам в целом не хватает крупного зрительского кино с потенциалом 700-800 миллионов и больше. К сожалению, очень недобрали "Пророк" и "Красный шелк". К примеру, "Пророку" индустрия предрекала 2-2,5 миллиарда, к сожалению, он с трудом преодолел 1,5 миллиарда. Это замечательный результат, но мы постоянно говорим о том, что фильмы со сборами миллиард и больше должны выходить каждый месяц, а у нас они выходят только в январе – феврале, следующий такой проект будет осенью», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, в начале 2025 года заметно снизилось и число посетителей кинотеатров из-за формата предлагаемого контента - основными фильмами в репертуаре были исключительно сказки для семейной аудитории.
«Проблематика нашей индустрии в том, что крупные фильмы ставятся продюсерами только на новогодние даты и какие-то каникулярные весенние и осенние дни. По сути, середина года с апреля по октябрь пустая. Попадаются достойные жанровые проекты, но нет крупных, мощных фильмов с потенциалом больше миллиарда. Мы теряем зрителей на горизонте полугода. Посещаемость падает постоянно, к примеру, 2024 год закрыли с падением посещаемости на 46% по зрителям к 2019 году. Мы потеряли половину киноходящей аудитории и продолжаем ее терять. Новогодние праздники, январь и февраль этого года относительно показателей прошлого года существенно снизились. При этом никакой системной поддержки государство и продюсеры не оказывают. Кинотеатры продолжают стоять на очень тонкой грани с высоким риском закрытия», - заметил Исаев.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в разговоре с «Радиоточкой НСН» также отметила, что российская киноиндустрия пока не может регулярно предлагать кинотеатрам кассовые фильмы, при этом нередко потенциально успешные картины не показывают ожидаемых сборов.
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