Трамп выпустил коллекцию NFT-карточек со своим изображением

На цифровых картинках изображен сам политик в образах супергоероев, ковбоя, космонавта, игрока в гольф, пилота, гонщика и других. Всего Трамп выпустил 45 картинок, которые можно купить на специальном сайте. Одна карточка стоит 99 долларов. При этом самому щедрому покупателю, который решит приобрести сразу всю коллекцию, подарят ужин в имении Трампа в Мар-а-Лаго.

Напомним, бывший президент США выпустил видеообращение в образе супергероя, заявив, что Америка нуждается в таком герое.

Ранее бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что жители Соединенных Штатов тоскуют по политике администрации Дональда Трампа и хотят ее вернуть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

