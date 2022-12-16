Трамп выпустил коллекцию NFT-карточек со своим изображением
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп выпустил свою первую NFT-коллекцию, сообщает телеканал «360».
На цифровых картинках изображен сам политик в образах супергоероев, ковбоя, космонавта, игрока в гольф, пилота, гонщика и других. Всего Трамп выпустил 45 картинок, которые можно купить на специальном сайте. Одна карточка стоит 99 долларов. При этом самому щедрому покупателю, который решит приобрести сразу всю коллекцию, подарят ужин в имении Трампа в Мар-а-Лаго.
Напомним, бывший президент США выпустил видеообращение в образе супергероя, заявив, что Америка нуждается в таком герое.
Ранее бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что жители Соединенных Штатов тоскуют по политике администрации Дональда Трампа и хотят ее вернуть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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