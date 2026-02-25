ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме на Кубани

Мужчину, планировавшего поджог самолета на военном аэродроме, задержали в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как отметили в ведомстве, теракт планировался украинскими спецслужбами. Силовики установили, что гражданин России 1986 года рождения инициативно установил контакт в мессенджере с представителем украинской разведки.

«По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани. После чего в рамках выполнения очередного задания... изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета», - подчеркнули в УФСБ.

Ранее спецслужба во взаимодействии со Следственным комитетом предотвратила заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге.

