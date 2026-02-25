Врач рассказала, какие продукты добавить в рацион для борьбы с авитаминозом

Правильное питание необходимо, чтобы избежать авитаминоза в весенний период. Об этом сообщила семейный врач, эндокринолог, диетолог, нутрициолог Анастасия Самойлова в беседе с «ФедералПресс».

Эксперт рекомендовала добавить в рацион свежие овощи и зелень.

«Зелень (петрушка, укроп, кинза, шпинат, сельдерей) содержат большое количество витаминов группы B, C, K, необходимых для повышения иммунитета и улучшения качества кожи. Особое внимание стоит уделить свежим овощам – брокколи, цветной капусте, огурцам, помидорам и моркови», – рассказала Самойлова.

Врач пояснила, что овощи обеспечивают организм клетчаткой, витаминами, минералами для нормализации пищеварения, микрофлоры кишечника, а также улучшают всасываемость веществ из других продуктов.

Кроме того, в рационе должно хватать белков и жиров, рекомендуется ежедневно употреблять рыбу, птицу, яйца, бобовые, нежирные молочные продукты. При этом наиболее полезные для организма жиры - растительные масла холодного отжима, рыбий жир, морепродукты. Также Самойлова посоветовала добавить в рацион фрукты и ягоды, в которых содержится витамин С.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, что квашеная капуста является хорошим источником клетчатки и витамина С, однако она противопоказана людям с заболеваниями сердца, отеками и проблемами с кишечником.

