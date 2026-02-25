Мишустин: Ситуация на рынке труда стабильная
Премьер-министр Михаил Мишустин оценил ситуацию на рынке труда в России. Об этом он заявил, выступая с отчетом о работе правительства за прошлый год.
«Ситуация на рынке труда стабильная», - рассказал глава кабмина.
По словам Мишустина, в стране сохраняется низкий уровень безработицы, он составляет 2,2%. Как отметил премьер, в случае, если гражданин хочет получить новую специальность и увеличить заработок, власти помогают ему с этим.
Кроме того, Мишустин напомнил, что в прошлом году в стране более чем на 16,5% увеличился минимальный размер оплаты труда. С 2026 года он вырос еще на пятую часть и достиг 27 тысяч рублей.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что российский рынок труда демонстрирует высокую потребность в том числе в специалистах рабочих профессий.
