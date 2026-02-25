Россиянин Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon в 2026 году
Россиянин Сергей Тетерятников определен в экипаж американского корабля Crew Dragon, который полетит на Международную космическую станцию во второй половине года. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Тетерятникова включили в основной состав экипажа в качестве специалиста миссии Crew-13.
«Планируемая дата старта — вторая половина 2026 года», - отметили в «Роскосмосе».
При этом Арутюна Кивиряна назначили в дублирующий экипаж Crew-13. Оба россиянина прошли открытый отбор в отряд космонавтов 2021 года.
Ранее россиянина Андрея Федяева включили в состав миссии Crew-12, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
