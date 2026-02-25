В Казахстане потерпел крушение самолет Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ разбился в Карагандинской области в центральной части Казахстана. Об этом заявили в министерстве обороны республики.

«При выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Экипаж самолета своевременно катапультировался», - отметили в ведомстве.

По данным министерства, летчики живы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Экипаж находится под наблюдением медиков.

Ранее в Иране вертолет армии республики потерпел крушение в провинции Исфахан.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Крушение СамолетаКазахстан

