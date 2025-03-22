«Нужен интересный сценарий»: Шахрин рассказал, каким видит фильм о группе «Чайф»

Картина о группе «Чайф» будет интересна зрителям, если представит историю отдельных лет существования коллектива, рассказал НСН Владимир Шахрин.

Группа «Чайф» неоднократно получала предложение о съемке фильма, однако в таком проекте должна быть интересная история, заметил в разговоре с НСН лидер коллектива Владимир Шахрин.

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В октябре 2024 года в российский прокат вышел фильм «Руки вверх!» об истории одноименной группы, собравший в кинотеатрах более 968 миллионов рублей. Шахрин отметил, что поддержал бы работу над картиной о группе «Чайф», но при наличии достойного сценария.

«Предложений много, в том числе по фильмам, в которых мы как группа можем появиться. К примеру, я читал разные сценарии про Свердловский рок-клуб. Когда говорят, что хотели бы снять кино про группу "Чайф", я прошу прислать интересную историю, сценарий. Пока интересных сценариев не видел, все сказочки. Если будет сделано классно, то почему бы и нет?» - пояснил он.

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По словам собеседника НСН, примером удачного байопика является фильм «Боб Дилан: Никому не известный».

«Я с удовольствием несколько дней назад посмотрел фильм "Боб Дилан: Никому не известный", где очень убедительный Тимоти Шаламе. Они взяли не всю историю Дилана, а всего четыре года, получилось цельно, полновесно. Если вы снимите фильм про 40-летнюю историю группы, скорее всего будет так: в начале было плохо, затем хорошо, потом заработали денег и стало опять плохо, но все-таки справились и снова стало хорошо. Таких байопиков в Голливуде снимают по три каждый год», - пояснил музыкант.

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что в будущем снимет художественный фильм о своем творческом пути, однако ему бы хотелось сделать хорошее кино с акцентом на переживания героев, а не просто представить историю музыкального коллектива.

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ФОТО: РИА Новости
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