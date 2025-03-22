«Нужен интересный сценарий»: Шахрин рассказал, каким видит фильм о группе «Чайф»

В октябре 2024 года в российский прокат вышел фильм «Руки вверх!» об истории одноименной группы, собравший в кинотеатрах более 968 миллионов рублей. Шахрин отметил, что поддержал бы работу над картиной о группе «Чайф», но при наличии достойного сценария.

«Предложений много, в том числе по фильмам, в которых мы как группа можем появиться. К примеру, я читал разные сценарии про Свердловский рок-клуб. Когда говорят, что хотели бы снять кино про группу "Чайф", я прошу прислать интересную историю, сценарий. Пока интересных сценариев не видел, все сказочки. Если будет сделано классно, то почему бы и нет?» - пояснил он.