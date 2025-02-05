Нужна молодежь: Исаев объяснил, за счет чего фильм о «Любэ» соберет миллиард

Как уточнил собеседник НСН, у фильма о «Любэ» есть шанс получить миллиард рублей в прокате, если картина сможет заинтересовать разноплановую аудиторию.

«Конечно, кино может получиться, если это будет фильм о времени, эпохе. Фильм о группе "Любэ" может собрать миллиард, если он получится национальным событием, будет охватывать интересы различной аудитории. Если он будет продвинут с хорошей рекламой, с поддержкой какого-то крупного холдинга. К сожалению, ни один фильм не может претендовать на планку в миллиард рублей, если его не поддерживает холдинг, который дает мощное продвижение проекту. При этом у нас публика 40+ в лучшем случае ходит в кино один-два раза в году. Миллиард рублей фильму о группе "Руки Вверх!" принесли не зрители 40+, а молодежь. К примеру, проблематика сборов "Тура с Иванушками" как раз в том, что туда не пошла молодежь, а взрослой аудитории не хватило», - пояснил он.

Фильм «Тур и Иванушками» о приключениях трех фанаток поп-группы «Иванушки International» вышел в российских кинотеатрах в июне 2024 году. По итогу проката картина показала скромные сборы – всего чуть более 100 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

