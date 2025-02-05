Нужна молодежь: Исаев объяснил, за счет чего фильм о «Любэ» соберет миллиард
Зрители старше 40 лет ходят в кино несколько раз в год, потому для успешных сборов в кинотеатрах важно учитывать интересы разноплановой аудитории, сказал НСН Роман Исаев.
Творчество группы «Любэ» ассоциируется с трогательной ностальгией, а не с драйвом, что может помешать успеху потенциального кинопроекта, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Народный артист России, музыкальный продюсер, композитор Игорь Матвиенко в интервью РИА Новости допустил, что в будущем будет снят фильм о группе «Любэ». По его словам, «сейчас есть какие-то предложения» о создании подобной картины. Исаев отметил, что идею можно объяснить успехом фильма о группе «Руки вверх!», которому удалось собрать в прокате около миллиарда рублей.
«Сама идея на поверхности. Начали работать сказки – все побежали снимать сказки. Выстрелили "Руки Вверх!" - сейчас побежали снимать фильмы и сериалы о популярных группах нашего недавнего прошлого. "Руки Вверх!" - это тот драйв, который заходит в эмоциональный стержень всех поколений, в том числе молодежи. Огромное количество подростков слушают группу. Песни "Любэ" поют, но тут нет развлекательного момента, который есть у «Руки Вверх!». Это скорее такая трогательная ностальгия. Люди не пойдут в кинотеатры смотреть, как наш уважаемый и любимый народный артист Николай Расторгуев поет "Коня"», - сказал он.
Как уточнил собеседник НСН, у фильма о «Любэ» есть шанс получить миллиард рублей в прокате, если картина сможет заинтересовать разноплановую аудиторию.
«Конечно, кино может получиться, если это будет фильм о времени, эпохе. Фильм о группе "Любэ" может собрать миллиард, если он получится национальным событием, будет охватывать интересы различной аудитории. Если он будет продвинут с хорошей рекламой, с поддержкой какого-то крупного холдинга. К сожалению, ни один фильм не может претендовать на планку в миллиард рублей, если его не поддерживает холдинг, который дает мощное продвижение проекту. При этом у нас публика 40+ в лучшем случае ходит в кино один-два раза в году. Миллиард рублей фильму о группе "Руки Вверх!" принесли не зрители 40+, а молодежь. К примеру, проблематика сборов "Тура с Иванушками" как раз в том, что туда не пошла молодежь, а взрослой аудитории не хватило», - пояснил он.
Фильм «Тур и Иванушками» о приключениях трех фанаток поп-группы «Иванушки International» вышел в российских кинотеатрах в июне 2024 году. По итогу проката картина показала скромные сборы – всего чуть более 100 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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