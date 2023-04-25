Новым директором Русского музея стала Алла Манилова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил статс-секретаря - заместителя министра культуры Аллу Манилову от занимаемого ею поста, сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

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В сообщении говорится, что Манилову уволили по её личной просьбе.

«Алла Манилова назначена генеральным директором Государственного Русского музея», - добавили в министерстве.

Ранее в Минкульте заявили, что помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Кожанов назначен гендиректором Политехнического музея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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