Новым директором Русского музея стала Алла Манилова
25 апреля 202315:23
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил статс-секретаря - заместителя министра культуры Аллу Манилову от занимаемого ею поста, сообщает пресс-служба Минкульта РФ.
В сообщении говорится, что Манилову уволили по её личной просьбе.
«Алла Манилова назначена генеральным директором Государственного Русского музея», - добавили в министерстве.
Ранее в Минкульте заявили, что помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Кожанов назначен гендиректором Политехнического музея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru