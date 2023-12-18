Новый сезон сериала «Счастливы вместе» выходит на ТВ
Телеканал ТНТ перезапустил сериал «Счастливы вместе» о семье из Екатеринбурга под новым названием — «Букины».
В новом сериале о Букиных рассказывается история семьи через 10 лет после их последнего появления на экране. Зрители уже не увидят их ярких соседей — Юлию Захарову и Павла Савинкова (Лену и Толика Полено). К старым героям добавятся стоматолог Валера в исполнении Максима Лагашкина и его супруга Катя в исполнении Екатерины Сутуловой.
По словам креативного продюсера ТНТ, режиссера и сценариста Андрея Никифорова, запланировано два сезона сериала.
Ранее актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru