Новый сезон сериала «Счастливы вместе» выходит на ТВ

В новом сериале о Букиных рассказывается история семьи через 10 лет после их последнего появления на экране. Зрители уже не увидят их ярких соседей — Юлию Захарову и Павла Савинкова (Лену и Толика Полено). К старым героям добавятся стоматолог Валера в исполнении Максима Лагашкина и его супруга Катя в исполнении Екатерины Сутуловой.

По словам креативного продюсера ТНТ, режиссера и сценариста Андрея Никифорова, запланировано два сезона сериала.

Ранее актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала, отмечает RT.

