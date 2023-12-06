ТНТ снимет полнометражный фильм про семью Букиных

Телеканал ТНТ снимет самостоятельный, отдельный от сериала «Счастливы вместе», полнометражный фильм про семью Букиных, заявил креативный продюсер ТНТ, режиссер и сценарист Андрей Никифоров, передает ТАСС.

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По его словам, телеканал преступит к съемкам ленты после выхода двух сезонов телесериала о семье из Екатеринбурга.

«В этом сезоне будет 10 серий, в будущем году планируем второй сезон. И затем будет полный метр», - уточнил Никифоров.

В новом сериале о Букиных рассказывается история семьи через 10 лет после их последнего появления на экране. К старым героям добавятся стоматолог Валера в исполнении Максима Лагашкина и его супруга Катя в исполнении Екатерины Сутуловой.

Ранее актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТНТ / скриншот с видео
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