ТНТ снимет полнометражный фильм про семью Букиных

По его словам, телеканал преступит к съемкам ленты после выхода двух сезонов телесериала о семье из Екатеринбурга.

«В этом сезоне будет 10 серий, в будущем году планируем второй сезон. И затем будет полный метр», - уточнил Никифоров.

В новом сериале о Букиных рассказывается история семьи через 10 лет после их последнего появления на экране. К старым героям добавятся стоматолог Валера в исполнении Максима Лагашкина и его супруга Катя в исполнении Екатерины Сутуловой.

Ранее актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

