Новый сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году
Восьмой сезон анимационного сериала «Рик и Морти» выйдет в 2025 году. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По данным издания, очередной сезон культового сериала планировали выпустить раньше, однако работу над эпизодами отложили из-за забастовки американской Гильдии сценаристов.
Точная дата выхода шоу пока неизвестна. Предыдущий, седьмой сезон «Рика и Морти» показали в октябре-декабре 2023 года.
Ранее стало известно, что в текущем году выйдет спин-офф сериала в виде аниме от режиссера Такаси Сано. Сюжет нового проекта не связан с основными линиями «Рика и Морти», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru