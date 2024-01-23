Новый сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году

Восьмой сезон анимационного сериала «Рик и Морти» выйдет в 2025 году. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В известном американском сериале «Рик и Морти» появится седьмой сезон

По данным издания, очередной сезон культового сериала планировали выпустить раньше, однако работу над эпизодами отложили из-за забастовки американской Гильдии сценаристов.

Точная дата выхода шоу пока неизвестна. Предыдущий, седьмой сезон «Рика и Морти» показали в октябре-декабре 2023 года.

Ранее стало известно, что в текущем году выйдет спин-офф сериала в виде аниме от режиссера Такаси Сано. Сюжет нового проекта не связан с основными линиями «Рика и Морти», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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