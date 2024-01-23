Новый сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году

Более 380 километров автодорог построили в Новой Москве с 2012 года Искусственный интеллект начнут применять в лабораторной службе Москвы В столице работает более 450 выставочных залов и музеев Более 11 тысяч животных появилось в московском зоопарке за 10 лет В столице сегодня облачно, временами снег и метель, минус 1-3 градуса