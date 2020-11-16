В известном американском сериале «Рик и Морти» появится седьмой сезон

Создатели известного американского сериала "Рик и Морти" анонсировали выпуск седьмого сезона. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на конференцию компании-создателя Adult Swim.

Автор проекта Дэн Хармон рассказал журналистам о том, что пятый и шестой сезоны сериала еще не вышли в прокат, однако отметил, что работа над седьмым уже началась. Хармон отметил, что "не следит за сюжетом" из-за большого количества организационной работы.

С 10 ноября 2019 года по 31 мая 2020 года прошла премьера четвертого сезона. Дату выхода следующей части мультсериала создатели не объявили.

Как передает агентство, ранее стало известно, что Adult Swim по контракту с телеканалом должны выпустить около 60 новых эпизодов "Рика и Морти". Сериал обладает рядом престижных наград и высоко оценен критиками.