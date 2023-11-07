Новый детский мультсериал «Шушумагия» вышел в России
Новый отечественный мультипликационный сериал «Шушумагия» появился в сети. Он доступен в онлайн-кинотеатре Premier и на видеохостинге Rutube. Анимационная компания «Ярко» позиционирует его как сериал для девочек.
Первый сезон состоит из 26 серий, передаёт ТАСС. Как отметил производитель, в нашей стране совсем немного проектов, нацеленных на девочек дошкольного возраста. Ранее такая потребность закрывалась за счет производителей из-за рубежа.
При создании нового мультсериала применялась технология 2D. Кинопродукт ориентирован на аудиторию девочек от четырех до шести лет. В день премьеры на онлайн-площадках стали доступны шесть серий.
По словам создателей сериала, он рассказывает о дружбе, любови и гармонии. По сюжету героини проявляют заботу в отношении неких небольших существ шушу, а также оберегают гармонию большого Волшебного леса.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по мультсериалу «Смешарики» выйдет фильм с реальными людьми.
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