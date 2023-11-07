Новый детский мультсериал «Шушумагия» вышел в России

Новый отечественный мультипликационный сериал «Шушумагия» появился в сети. Он доступен в онлайн-кинотеатре Premier и на видеохостинге Rutube. Анимационная компания «Ярко» позиционирует его как сериал для девочек.

Первый сезон состоит из 26 серий, передаёт ТАСС. Как отметил производитель, в нашей стране совсем немного проектов, нацеленных на девочек дошкольного возраста. Ранее такая потребность закрывалась за счет производителей из-за рубежа.