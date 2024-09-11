Экс-форвард «Спартака» Веллитон намерен стать гражданином России
11 сентября 202416:25
Бывший бразильский нападающий московского «Спартака» Веллитон заявил, что хотел бы стать гражданином России, сообщает «Матч ТВ».
«Мне нравится Москва. Хотел бы получить российский паспорт», — сказал футболист.
Он играл за красно-белых с 2007 по 2014 год. Веллитон признавался лучшим бомбардиром чемпионатов России 2009 и 2010 годов.
Ранее французский композитор и пианист Челоро получил российское гражданство, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru