Экс-форвард «Спартака» Веллитон намерен стать гражданином России

Бывший бразильский нападающий московского «Спартака» Веллитон заявил, что хотел бы стать гражданином России, сообщает «Матч ТВ».

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«Мне нравится Москва. Хотел бы получить российский паспорт», — сказал футболист.

Он играл за красно-белых с 2007 по 2014 год. Веллитон признавался лучшим бомбардиром чемпионатов России 2009 и 2010 годов.

Ранее французский композитор и пианист Челоро получил российское гражданство, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФК "Спартак"БразилияГражданство РФФутболист

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