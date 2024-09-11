СМИ: Организатора побега Усса из Италии приговорили к обязательным работам
Суд Милана приговорил гражданина Словении Матея Янежича к почти трём годам обязательных работ за участие в организации побега под домашнего ареста в Италии российского предпринимателя Артёма Усса. Об этом пишет Corriere della Sera.
Как пишет газета, 39-летний мужчина предоставил организовавшей побег группировке автомобиль со словенскими номерами. Легковушка вошла в кортеж, который перевёз сына экс-губернатора Красноярского края в Словению, а затем в Сербию.
Изначально суд назначил Янежичу два года и восемь месяцев тюрьмы, однако по договоренности с адвокатами лишение свободы заменили на общественно-полезные работы.
Ранее в газете La Repubblica появилась публикация, в которой говорится, что к побегу Артёма Усса этому могут быть причастны российские спецслужбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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