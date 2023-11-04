Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в двух официальных дубляжах в России

Компания-прокатчик "Русский Репортаж" опубликовала сразу две версии дублированного на русский язык трейлера мультфильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица".

В сети появился локализованный постер «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки

Отмечается, что мультфильм появится в российском прокате в двух дублированных версиях: с классической озвучкой от студии CPI FILMS и с современной - от "Студийной банды".

Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.

Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «Русский репортаж»/Telegram
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