Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в двух официальных дубляжах в России
Компания-прокатчик "Русский Репортаж" опубликовала сразу две версии дублированного на русский язык трейлера мультфильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица".
Отмечается, что мультфильм появится в российском прокате в двух дублированных версиях: с классической озвучкой от студии CPI FILMS и с современной - от "Студийной банды".
Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.
Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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