ЦИК Армении разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС
Центризбирком Армении дал согласие на создание инициативной группы по запуску процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Согласно данным, сбор подписей будет проходить с 16 сентября по 14 ноября. Отмечается, что для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан.
Ранее, в июне, в армянском парламенте прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки государства на вступление в ЕС. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил, передает «Радиоточка НСН».
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