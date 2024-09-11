ЦИК Армении разрешил сбор подписей по вопросу вступления страны в ЕС

Согласно данным, сбор подписей будет проходить с 16 сентября по 14 ноября. Отмечается, что для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан.

Ранее, в июне, в армянском парламенте прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки государства на вступление в ЕС. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил, передает «Радиоточка НСН».

