Иран отверг обвинения в продаже баллистических ракет России
Иран не поставлял России баллистические ракеты. Об этом в своих соцсетях заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
По его словам, выдвинувшие соответствующие обвинения США и Европа «действовали, полагаясь на недостоверную информацию и неправильную логику».
«Как это Иран способен производить и, по их утверждению, продавать столь продвинутое вооружение? Санкции — это не решение проблемы, а всего лишь её часть», — указал Арагчи.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани добавил, что Тегеран даст соразмерный ответ на санкции.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставленных в РФ иранских ракетах, заявил, что у российской армии есть полный арсенал средств для продолжения СВО, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru