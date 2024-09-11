Иран отверг обвинения в продаже баллистических ракет России

Иран не поставлял России баллистические ракеты. Об этом в своих соцсетях заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

США ввели новые санкции против России и Ирана

По его словам, выдвинувшие соответствующие обвинения США и Европа «действовали, полагаясь на недостоверную информацию и неправильную логику».

«Как это Иран способен производить и, по их утверждению, продавать столь продвинутое вооружение? Санкции — это не решение проблемы, а всего лишь её часть», — указал Арагчи.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани добавил, что Тегеран даст соразмерный ответ на санкции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставленных в РФ иранских ракетах, заявил, что у российской армии есть полный арсенал средств для продолжения СВО, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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