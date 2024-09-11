Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН
Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения внутренних войск и ОМОНа. Об этом сообщил глава МВД республики Иван Кубраков.
Он отметил, что в ведомстве были проанализированы действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ. По словам Кубракова, спецподразделения были размещены у границы «в связи с напряженной обстановкой у южных рубежей» Белоруссии.
Глава МВД подчеркнул, что основная цель заключается в том, чтобы не допустить «захода противника» в населенные пункты и обеспечить безопасность белорусских граждан.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что ВСУ сконцентрировали у границы с Белоруссией группировку в 14 тысяч человек. По его словам, белорусская группировка у границы с Украиной составляет 4,5 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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