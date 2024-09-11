В Индии 15 человек погибли от неизвестной инфекции
11 сентября 202417:13
На западе Индии 15 человек скончались от неизвестной болезни, сообщает Hindustan Times.
По данным издания, у погибших врачи исключили вероятность наступления смерти из-за различных разновидностей гриппа, геморрагической лихорадки, малярии или лихорадки денге.
Анализами умерших в настоящее время занимаются специалисты национального института вирусологии. Они должны определить причину наступления смерти.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестной болезни в Нигерии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru