В Индии 15 человек погибли от неизвестной инфекции

На западе Индии 15 человек скончались от неизвестной болезни, сообщает Hindustan Times.

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По данным издания, у погибших врачи исключили вероятность наступления смерти из-за различных разновидностей гриппа, геморрагической лихорадки, малярии или лихорадки денге.

Анализами умерших в настоящее время занимаются специалисты национального института вирусологии. Они должны определить причину наступления смерти.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестной болезни в Нигерии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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