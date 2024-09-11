Матвиенко получила высшую награду Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко высшей наградой республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Матвиенко получила орден имени Ахмата Кадырова «за вклад в развитие законодательной базы РФ, активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе».

«А также за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской республики», - указал ведущий проходящего в Грозном всероссийского женского форума.

Матвиенко, в свою очередь, поблагодарила Кадырова за такую оценку её деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил белорусского коллегу Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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