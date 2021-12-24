Новый «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года
Третий фильм о Питере Паркере «Человек-паук: Нет пути домой», по данным на 23 декабря, заработал со дня премьеры $813 млн, сообщает РИА ФАН.
Таким образом финальная картина «домашней» трилогии стала самым кассовым голливудским фильмом за время пандемии COVID-19. В числе поверженных даже 25-й кинофильм о Джеймсе Бонде «007: Не время умирать».
Отмечается, что из $813 млн блокбастер Джона Уоттса заработал $457 млн за пределами США.
Ранее в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино сообщили, что фильм «Человек-паук: Нет пути домой» за несколько дней с момента премьеры, которая состоялась 15 декабря, собрал в России 1,12 млрд рублей.
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