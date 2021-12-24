Новый «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года

Таким образом финальная картина «домашней» трилогии стала самым кассовым голливудским фильмом за время пандемии COVID-19. В числе поверженных даже 25-й кинофильм о Джеймсе Бонде «007: Не время умирать».

Отмечается, что из $813 млн блокбастер Джона Уоттса заработал $457 млн за пределами США.

Ранее в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино сообщили, что фильм «Человек-паук: Нет пути домой» за несколько дней с момента премьеры, которая состоялась 15 декабря, собрал в России 1,12 млрд рублей.

