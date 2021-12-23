Marvel выпустила трейлер нового «Доктора Стрэнджа»
Студия Marvel оопубликовала дебютный тизер-трейлер второго фильма о докторе Стрендже - «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».
Ролик, предвосхищающий выход сиквела, разместили на YouTube, однако первыми его смогли увидеть зрители, посмотревшие картину «Человек-паук: Нет пути домой» - по сложившейся традиции, видео демонстрируется после титров.
Судя по трейлеру, сюжет фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» будет некоторым образом связан с третьей историей о Питере Паркере. Также в картине появится ещё один персонаж супергеройской вселенной Marvel - Алая Ведьма (Элизабет Олсен). Главного персонажа играет Бенедикт Камбербэтч.
Премьера фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» запланирована на 6 мая 2022 года.
Ранее студия Marvel выпустила ещё один сольный проект одного из своих героев - проект «Соколиный глаз» Джереми Реннером в главной роли, сообщает Ura.ru.
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