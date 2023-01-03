Новый Бонд значительно помолодеет
Создатели Бондианы решили «омолодить» главного персонажа. Фаворитом, по мнению продюсеров, является 30-летний британский актер Люсьен Лависконт. Он сыграл роль в сериале «Эмили в Париже» от Netflix, напоминает Daily Mail.
«Люсьен отвечает всем требованиям. Он суперталантливый актер, очень красивый и за последние 18 месяцев завоевал много новых поклонников с тех пор, как присоединился к “Эмили в Париже”», — говорит кинопродюсер Барбара Брокколи, которой принадлежат права на франшизу о Джеймсе Бонде.
Издание отмечает, что продюсер примеряет на актёра образ агента 007 и готовится к съемкам следующего фильма о британском разведчике.
Ранее сообщалось, что британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон был претендентом на роль Джеймса Бонда, об этом пишет The Sun.
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