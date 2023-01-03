Новый Бонд значительно помолодеет

Создатели Бондианы решили «омолодить» главного персонажа. Фаворитом, по мнению продюсеров, является 30-летний британский актер Люсьен Лависконт. Он сыграл роль в сериале «Эмили в Париже» от Netflix, напоминает Daily Mail.

Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда

«Люсьен отвечает всем требованиям. Он суперталантливый актер, очень красивый и за последние 18 месяцев завоевал много новых поклонников с тех пор, как присоединился к “Эмили в Париже”», — говорит кинопродюсер Барбара Брокколи, которой принадлежат права на франшизу о Джеймсе Бонде.

Издание отмечает, что продюсер примеряет на актёра образ агента 007 и готовится к съемкам следующего фильма о британском разведчике.

Ранее сообщалось, что британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон был претендентом на роль Джеймса Бонда, об этом пишет The Sun.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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