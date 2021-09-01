Новый альбом Канье Уэста установил рекорд после релиза

Новый альбом Donda американского музыканта и продюсера Канье Уэста установил рекорд на крупнейших музыкальных сервисах после релиза, передает Variety со ссылкой на Apple Music и Spotify.

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Пластинка, представленная в интернете 29 августа, занял первое место в чарте лучших альбомов Apple Music в 152 странах за первые сутки. А 19 из 27 песен попали в первую двадцатку плейлиста Apple Music’s Daily Top 100 Global.

В результате Donda побил рекорд 2021 года по количеству прослушиваний в первый день, а также стал третьим по популярности альбомом в первый день с момента выпуска на Apple Music.

По данным Spotify, альбом Уэста побил рекорд по количеству прослушиваний за день в 2021 году, который ранее принадлежал Оливии Родриго с альбомом Sour.

Ранее Канье Уэст (Kanye West) подал документы для официальной смены имени на сценический псевдоним Йе (Ye).

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Фото: Instagram/ kanyethegoatwest
ТЕГИ:Музыканты
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