Канье Уэст решил сменить имя

Американский рэпер Канье Уэст (Kanye West) подал документы для официальной смены имени на сценический псевдоним Йе (Ye). Об этом сообщает People.

Сообщается, что музыкант обратился с заявлением в верховный суд Лос-Анджелеса. По данным издания, певец решил сменить имя Канье Омари Уэст на Йе «по личным причинам».

В 2018 году Уэст уже заявлял о намерении поменять имя на Йе. Он рассказывал, что Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозный смысл: слово «йе» чаще всего встречается в Библии и означает ты.



