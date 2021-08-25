Канье Уэст решил сменить имя
Американский рэпер Канье Уэст (Kanye West) подал документы для официальной смены имени на сценический псевдоним Йе (Ye). Об этом сообщает People.
Сообщается, что музыкант обратился с заявлением в верховный суд Лос-Анджелеса. По данным издания, певец решил сменить имя Канье Омари Уэст на Йе «по личным причинам».
В 2018 году Уэст уже заявлял о намерении поменять имя на Йе. Он рассказывал, что Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозный смысл: слово «йе» чаще всего встречается в Библии и означает ты.
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