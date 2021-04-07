СМИ: Сериал о Канье Уэсте обошелся Netflix в $30 млн
Netflix купил права на документальный сериал про Канье Уэста. Как пишет издание Variety, ТВ-шоу обошлось стриминговому сервису в $30 млн, правда эта информация не подтверждена.
Пока у сериала нет официального названия, известно, что он включает в себя ранее не публиковавшиеся кадры из жизни Уэста и будет охватывать его карьеру в музыке и моде, расскажет о неудавшейся попытке баллотироваться в президенты США в 2020 году и смерти его матери, Донды Уэст.
Съемки шоу заняли больше 20 лет. Премьера сериала запланирована на 2021 год.
Ранее СМИ сообщали, что доход Канье Уэста в 2020 году вырос на 500% и сейчас его состояние превышает 6,6 млрд долларов.
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