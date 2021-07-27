Новые «Гардемарины» выйдут в 2022 году
В Крыму завершились съемки фильма «Гардемарины 1787. Война» Светланы Дружининой.
Об этом режиссер сообщала в своем Instagram. По ее словам, премьера намечена на следующий год. И сейчас будет вестись работа над монтажом и озвучкой ленты, «чтобы уже к будущему году с удовольствием подготовить к прокату сразу две картины».
Ранее сообщалось, что что в фильме будут сниматься практически все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям картины. В частности, свое участие в ленте подтвердил Александр Домогаров, сыгравший в третьей части фильма.
События четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско-турецкой войны.
Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие.
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