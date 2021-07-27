Новые «Гардемарины» выйдут в 2022 году

Ранее сообщалось, что что в фильме будут сниматься практически все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям картины. В частности, свое участие в ленте подтвердил Александр Домогаров, сыгравший в третьей части фильма.

События четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско-турецкой войны.

Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие.

