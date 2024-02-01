Новую Третьяковку планируют закрыть на реконструкцию

Новую Третьяковку планируют закрыть на реконструкцию к концу 2025 года, сказала генеральный директор музея Елена Проничева агентству городских новостей «Москва».

Третьяковская галерея осенью откроет выставку в Пекине

По ее словам, к концу 2025 года выставки завершатся, после чего руководство музея будет постепенно закрывать корпус на ремонтные работы, передает «Профиль».

Новое здание Третьяковской галереи на Крымском Валу откроют уже в этом году.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея планирует открыть филиалы в Самаре и Калининграде в 2024 году. Кроме того, планируется открытие нового корпуса на Кадашевской набережной в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: официальный сайт Третьяковской галереи
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