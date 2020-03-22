Новую серию «Простоквашино» за выходные посмотрели почти 800 тысяч раз

Новую серию мультипликационного фильма «Простоквашино» за выходные пользователи посмотрели более 780 тысяч раз. Такие данные на YouTube-канале «Союзмультфильма».

В 28 эпизоде под названием «Подмена» главные герои меняются местами с соседями из другой деревни и проводят время вместе в самодельном аквапарке на местном пруду, сообщает Газета. ru.