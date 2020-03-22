Новую серию «Простоквашино» за выходные посмотрели почти 800 тысяч раз
Новую серию мультипликационного фильма «Простоквашино» за выходные пользователи посмотрели более 780 тысяч раз. Такие данные на YouTube-канале «Союзмультфильма».
В 28 эпизоде под названием «Подмена» главные герои меняются местами с соседями из другой деревни и проводят время вместе в самодельном аквапарке на местном пруду, сообщает Газета. ru.
Новую серию создала режиссер Софья Кравцова, лауреат суздальского анимационного фестиваля. В озвучании персонажей принимали участие актеры Татьяна Васильева, Иван Охлобыстин и другие.
Напомним, что новые серии «Простоквашино» выходят с весны 2018 года.
Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.
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