В новой серии «Простоквашино» любовь и весна

«Зритель увидит, как кот Матроскин отреагировал на приход весны. Преобразившись в мартовского кота, герой круглосуточно исполняет блюзы и романсы. Как друзьям Матроскина удастся остановить затянувшийся импровизированный концерт? В то же время романтика весны затронет также и Галчонка, который в новой серии переживет романтическое увлечение», - сказано в анонсе мультсерии.

Ее режиссером стала Светлана Мардаголимова, участвовавшая в работе над «Фиксиками» и «Смешариками».

Напомним, что новые серии «Простоквашино» выходят с весны 2018 года.

Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.

