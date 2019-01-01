В новой серии «Простоквашино» любовь и весна
В 17-ой серии проекта «Возвращения в Простоквашино» Матроскин под влиянием весны становится мартовским котом и поет романсы. Галчонок тоже не смог устоять и влюбился.
Эпизод с названием «Матроскин блюз» опубликован на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма».
«Зритель увидит, как кот Матроскин отреагировал на приход весны. Преобразившись в мартовского кота, герой круглосуточно исполняет блюзы и романсы. Как друзьям Матроскина удастся остановить затянувшийся импровизированный концерт? В то же время романтика весны затронет также и Галчонка, который в новой серии переживет романтическое увлечение», - сказано в анонсе мультсерии.
Ее режиссером стала Светлана Мардаголимова, участвовавшая в работе над «Фиксиками» и «Смешариками».
Напомним, что новые серии «Простоквашино» выходят с весны 2018 года.
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