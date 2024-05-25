Новую экранизацию «Мастера и Маргариты» покажут на телевидении

Премьера состоится на канале viju+ Premier.

К середине апреля экранизация, стартовавшая в прокате в конце января, собрала в кинотеатрах более 2,31 миллиарда рублей. Работа над новой версией «Мастера и Маргариты» длилась целых семь лет.

Ранее в преддверии 133-летия со дня рождения классика русской литературы Михаила Булгакова федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис «ЛитРес» поделились с НСН результатами опроса читателей, хотели бы те побывать во вселенной «Мастера и Маргарита». Также у читателей выяснили, какие описанные в романе локации привлекают их больше всего и с какими персонажами они хотели бы познакомиться.

