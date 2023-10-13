Новосибирские дерматологи обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции
Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы с картины Леонардо да Винчи признаки алопеции — патологического выпадения волос. Об этом сообщил областной Минздрав.
Как уточнили в ведомстве, в Новосибирске открылась первая в России посвященная дерматовенерологии мультимедийная выставка «Из века в век», которая приурочена к 100-летию регионального кожвендиспансера. Экспозиция знакомит посетителей с историей развития дерматовенерологии в области и оборудованием, которое использовали медики.
На выставке также представлены картины известных художников, которые демонстрируют, что «с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории».
«Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции», — указали в региональном минздраве.
Ранее американские ученые заявили, что таинственная улыбка Моны Лизы — следствие гипотиреоза. По словам специалистов, для этого диагноза характерна вызванная слабостью лицевых мышц легкая полуулыбка, пишет RT.
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