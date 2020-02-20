Новая метла: В немецкой столице начинается Берлинский кинофестиваль

Программа 2020 года однозначно подтвердить или опровергнуть этот тезис не может.

С одной стороны, в основном конкурсе действительно хватает тех, кто обычно приезжает, например, в Канны или в Венецию. Звезд, может быть, на нынешней красной дорожке будет не так много, как обычно. Но с другой стороны, в остальных программах хватает именно актуальных фильмов, посвященных важным проблемам современного мира. И особенно впечатляет количество работ российских режиссеров или фильмов, содержательно связанных с Россией.

В основной программе в борьбе за «Золотого Медведя» примет участие новелла из проекта «ДАУ», «ДАУ. Наташа». Скандально известного проекта ДАУ Ильи Хржановского, который его автор задумывал как необычно рассказанную историю Льва Ландау, но все вылилось в исследование тоталитаризма и его влияния на человеческое сознание. Части проекта уже показали в некоторых странах, вокруг ДАУ много слухов, в ходе работы над ним применялись, так сказать, не совсем стандартные авторские методы, актеры импровизировали, порой грань между реальностью и съемочной площадкой стиралась. В преддверии премьеры части проекта в Париже во французской газете Le Monde вышел огромный разгромный текст о реальном насилии, практиковавшемся в ходе съемок. В общем, новое руководство Берлинале взяло в основную программу очень спорный проект, и интересно, как воспримет его европейская публика и пресса. Кстати, еще одну часть проекта, «ДАУ. Дегенерация» покажут в другой фестивальной программе, Berlinale Special.

Также во втором по значению конкурсе, в «Панораме» за призы будет бороться фильм Андрея Грязева «Котлован». Грязев — профессиональный спортсмен, фигурист, в начале двухтысячных участвовавший в чемпионатах Европы и мира, затем увлекшийся кино. Как режиссер-документалист он уже завоевал около двух десятков наград на международных кинофестивалях. Самый известный его фильм — лента «Завтра» об арт-группе «Война», также показанная когда-то в Берлине. Новый фильм под названием «Котлован» — ассорти роликов с Youtube с обращениями российских граждан к президенту Путину. Как анонсирует фильм Берлинале, «с тех пор, как правительство Путина ограничило свободу прессы в России, критика не приветствовалась. Но существуют недовольные, которые хотят, чтобы их конкретные просьбы о помощи, их гнев и их отчаяние были услышаны».

Также в одной из программ покажут американский фильм «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса и продюсера Аскольда Курова о представителях ЛГБТК+ — сообщества Чечни, которые боятся там жить, и об активистах, которые помогают им уезжать из Чечни, а потом и из России вообще. Этот фильм недавно был показан на кинофестивале «Сандэнс» и получил там спецприз жюри.

Впрочем, не все участники фестиваля, имеющие отношение к России, связаны с политикой. Так в программе «Форум» покажут дебют россиянки Марии Игнатенко «Город уснул», есть российское кино в конкурсе короткого метра, это «Мой галактический двойник Галактион» Саши Свирского. В новой конкурсной секции Encounters покажут документальный фильм «Гунда» от знаменитого документалиста Виктора Косаковского. В секции специальных показов анонсированы «Уроки фарси» Вадима Перельмана. В общем, фильмов российских режиссеров много, пожалуй даже необычно много, так что самое интересное именно это.

Ну а в целом на нынешнем Берлинале очень ждут некоторые громкие премьеры. Например «Пиноккио» Маттео Гарроне, адаптацию сказки Карло Коллоди от режиссера, который снимал когда-то драматичнейшие и мрачные фильмы типа «Гоморры» про тотальное присутствие мафии в жизни Италии. «Пиноккио» уже вышел в прокат в Италии и идет там с успехом. Другой очень ожидаемый в немецкой столице гость — новый мультфильм студии PIXAR «Вперед». Оба этих фильма не участвуют в борьбе за берлинских «Медведей». Ну а в основном конкурсе обращают на себя внимание премьеры новых работ Хона Сан-су, Келли Райхардт, Абеля Феррары, Цая Минляна, Салли Поттер, Филиппа Гарреля. Могут преподнести сюрпризы, например, бельгийцы Бенуа Делепин и Гюстав Керверн. В основном конкурсе есть документальное кино, есть дебюты. 1 марта узнаем, какой фильм больше других понравился международному жюри под председательством британского актера Джереми Айронса.

