Хржановский подал на Минкультуры в суд из-за «Дау»

Создатели фильма «Дау» режиссера Ильи Хржановского обратились в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкультуры РФ о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения этой картине.

Чиновники ведомства увидели в картине «материалы, пропагандирующие порнографию». Хржановский в ответ заявил, что считает несправедливым отказ.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что режиссер абсолютно прав в своей борьбе за картину..

«Молодец Илья Хржановский! Политика Минкульта переходит всякие границы. Он грубейшим образом нарушает Конституцию Российской Федерации, согласно которой цензура в нашей стране запрещена. Политика, которую проводил господин Мединский, привела к тому, что выдача прокатных удостоверений из технической процедуры превратилась в жупел, которым стращают кинематографистов и убирают неугодных», - заявил он.

Шнейдеров добавил, что 30 картин, профинансированных Минкультом, посмотрели меньше 30 тысяч зрителей.

«Минкульт, кстати, ласково умолчал о том, что есть ряд картин, которые не посмотрел ни один зритель. Однако, деньги были выделены, освоены, кино, вроде как, было снято и сдано в Госфильмофонд. А уж что будет с прокатом … Да с каких пор российских продюсеров волнует прокат? Их волнуют деньги, которые выделят Минкульт и Фонд кино», - констатировал Давид Шнейдеров.

«Дау» в десяти сериях рассказывает об истории жизни советского физика Льва Ландау. Главную роль играет музыкант и дирижер Теодор Курентзис. Мировая премьера состоялась в Париже.

Добавим, одна из частей фильма «Дау»- «Дау. Наташа» будет участвовать в основном конкурсе 70-го Берлинале, которая стартует 20 февраля.



