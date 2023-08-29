Новая книга Виктора Пелевина появится в продаже в этом году

Отмечается, что рукопись уже сдана. При этом одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в электронной и аудио версии. Название книги и подробности сюжета пока держат в тайне.

Ранее, в 2022 году, у Пелевина вышел девятнадцатый по счету роман «KGBT+». Писатель каждый год выпускает новый роман, который становится событием в литературном мире. Произведения Пелевина изданы в переводах в 35 странах, сообщает «Радиоточка НСН».

