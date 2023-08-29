Новая книга Виктора Пелевина появится в продаже в этом году

Издательство «ЭКСМО» готовит к выходу новую книгу писателя-постмодерниста Виктора Пелевина, новинка появится в продаже в сети «Читай-город» и «Буквоед», а также во всех книжных магазинах страны до конца года. Об этом сообщили НСН в издательстве.

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Отмечается, что рукопись уже сдана. При этом одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в электронной и аудио версии. Название книги и подробности сюжета пока держат в тайне.

Ранее, в 2022 году, у Пелевина вышел девятнадцатый по счету роман «KGBT+». Писатель каждый год выпускает новый роман, который становится событием в литературном мире. Произведения Пелевина изданы в переводах в 35 странах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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