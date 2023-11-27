Новая книга Цискаридзе выйдет 1 декабря

Народный артист РФ Николай Цискаридзе написал книгу «Мой театр 2», которая появится в продаже 1 декабря, сообщили НСН в издательстве АСТ.

Это уже вторая книга воспоминаний Цискаридзе, первая была выпущена в 2022 году. В новой книге рассказывается о событиях с 2003 по 2013 годы. Кроме того, в нее вошли уникальные дневники артиста, которые он вел с 1984 по 2013 годы.

Николай Цискаридзе назвал халтурой «Щелкунчик» в Большом театре

Ранее Цискаридзе назвал «гением» Валерия Гергиева, комментируя его возможное назначение на пост руководителя Большого театра.

Вместе с тем он заявил, что скандальный спектакль Большого «Щелкунчик» является «халтурой» и разочарует зрителей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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