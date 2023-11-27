Новая книга Цискаридзе выйдет 1 декабря

Народный артист РФ Николай Цискаридзе написал книгу «Мой театр 2», которая появится в продаже 1 декабря, сообщили НСН в издательстве АСТ.

Это уже вторая книга воспоминаний Цискаридзе, первая была выпущена в 2022 году. В новой книге рассказывается о событиях с 2003 по 2013 годы. Кроме того, в нее вошли уникальные дневники артиста, которые он вел с 1984 по 2013 годы.