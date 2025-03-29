Ностальгия и отдых: Почему взрослые выбирают детский контент
Большая часть россиян регулярно обращаются к детскому контенту, следует из результатов опроса сервисов «ЛитРес» и LiveLib, а также «Ростелеком. Книги», проведенного в рамках ежегодной Недели детской книги.
Так, 48% опрошенных признались, что регулярно смотрят мультфильмы, а еще 43% взрослых выбирают детские книги в жанрах фэнтези и приключений.
Примечательно, что опрошенные, у которых нет детей, объяснили свое обращение к детскому контенту желанием отдохнуть (так ответили 42% респондентов). Семейные же люди рассматривают детский контент в качестве разновидности досуга (26%), ностальгии по детству (17%), а также напоминания о настоящих ценностях (16%).
В исследовании приняло участие более 800 респондентов старше 18 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru