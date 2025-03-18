Любимова предложила не включать покупку книг в функционал «Пушкинской карты»

Возможность покупки книг не следует включать в программу «Пушкинская карта», лимита карты в пять тысяч рублей может не хватить на приобретение билетов в театры, музеи и кинотеатры. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова, пишет «Интерфакс».

Как отметила глава Минкульта, «книги дорогие», и учреждения культуры могут «очень сильно» потерять в прибыли.

«Потому что, если купить одну книжку и не купить потом ни одного билета, то, соответственно, у детей не будет возможности ни пойти в кино, ни пойти в театр, ни пойти в музей», - указала Любимова.

Министр предложила депутатам не помещать книги в «Пушкинскую карту» и не отнимать средства у учреждений культуры, а проработать эту тему с Минцифры, которое издает книги и понимает, «сколько их, кто издает, какие».

Между тем депутат Госдумы Елена Драпеко предложила увеличивать лимит «Пушкинской карты» до 10 либо 15 тысяч рублей за особые успехи в учебе, пишет 360.ru.

