Любимова предложила не включать покупку книг в функционал «Пушкинской карты»
Возможность покупки книг не следует включать в программу «Пушкинская карта», лимита карты в пять тысяч рублей может не хватить на приобретение билетов в театры, музеи и кинотеатры. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова, пишет «Интерфакс».
Как отметила глава Минкульта, «книги дорогие», и учреждения культуры могут «очень сильно» потерять в прибыли.
«Потому что, если купить одну книжку и не купить потом ни одного билета, то, соответственно, у детей не будет возможности ни пойти в кино, ни пойти в театр, ни пойти в музей», - указала Любимова.
Министр предложила депутатам не помещать книги в «Пушкинскую карту» и не отнимать средства у учреждений культуры, а проработать эту тему с Минцифры, которое издает книги и понимает, «сколько их, кто издает, какие».
Между тем депутат Госдумы Елена Драпеко предложила увеличивать лимит «Пушкинской карты» до 10 либо 15 тысяч рублей за особые успехи в учебе, пишет 360.ru.
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