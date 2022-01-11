Норвежский фотограф обвинил создателей плаката к фильму «Елки 8» в плагиате
Фотограф из Норвегии Стиг Хавард Дирдал обвинил создателей фильма «Елки 8», премьера которого состоялась в декабре 2021 года, в плагиате постера с его фотографии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Отмечается, что он сделал свою знаменитую фотографию «живой елки» еще в 2015 году.
По его словам, авторы афиши даже не поменяли цвет елочных украшений. При этом фотограф заявил, что польщен кражей его работы, подчеркнув, что все равно не сможет предпринять никаких юридических действий, так как закон об авторском праве нарушен не на территории Норвегии.
Создатели самой картины пока никак не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что фильм «Елки 8» может не выйти в прокат в российских кинотеатрах из-за того, что его онлайн-премьера была запланирована на 30 декабря на платформе Ivi.
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