Внук Шолохова: Ни один аватар не заменит дедушку
26 мая 202612:51
Степан Астахов
Искусственный интеллект никогда не заменит живую человеческую душу, убеждён депутат Госдумы Александр Шолохов.
Внук писателя Михаила Шолохова признался в пресс-центре НСН, что ему не нравится идея «цифровых копий» людей, в том числе – его деда.
«Ни один искусственный интеллект никогда не заменить живую человеческую душу. Для того она и душа, чтобы быть неповторимой и невоспроизводимой. Я считаю, что ИИ при правильном использовании может играть очень положительную роль в подаче информации, в расширении кругозора, в акцентировании на статистике и проблемах науки. Но то, что ни один аватар не заменит, дедушку, я глубоко убеждён», - сказал депутат Госдумы Александр Шолохов.
Он также рассказал, что активное участие писателя спасло казачество от уничтожения в советские годы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России назвали условие для снижения цен на такси
- Нарушают 80%: Требования к водителям такси назвали невыполнимыми
- Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда
- Депутат Лисовский предложил привлечь частные машины для работы в такси
- В Госдуме анонсировали изменения в работе водителей такси
- Путин призвал не применять срок давности к преступлениям против человечности
- Песков: Глава РСПП Шохин станет уполномоченным по правам предпринимателей
- Счетчик обнулился: Кто подталкивает Трампа к возобновлению войны с Ираном
- В Госдуме заявили о нехватке 500 тысяч водителей в общественном транспорте
- Депутат Лисовский: 28% россиян стали дольше ждать общественный транспорт