Внук Шолохова: Ни один аватар не заменит дедушку

Искусственный интеллект никогда не заменит живую человеческую душу, убеждён депутат Госдумы Александр Шолохов.

Внук писателя Михаила Шолохова признался в пресс-центре НСН, что ему не нравится идея «цифровых копий» людей, в том числе – его деда.

В МГУТУ рассказали, как Шолохов помог Хемингуэю
«Ни один искусственный интеллект никогда не заменить живую человеческую душу. Для того она и душа, чтобы быть неповторимой и невоспроизводимой. Я считаю, что ИИ при правильном использовании может играть очень положительную роль в подаче информации, в расширении кругозора, в акцентировании на статистике и проблемах науки. Но то, что ни один аватар не заменит, дедушку, я глубоко убеждён», - сказал депутат Госдумы Александр Шолохов.

Он также рассказал, что активное участие писателя спасло казачество от уничтожения в советские годы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Василий Турбин

Горячие новости

Все новости

партнеры