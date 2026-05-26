Новым замглавы МВД России стал генерал-майор полиции Алексей Макаров
26 мая 202612:58
Дмитрий Меньшиков
Пост замминистра внутренних дел России занял генерал-майор полиции Алексей Макаров. Об этом официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила в мессенджере «Макс».
По ее словам, Макарова уже представил личному составу министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Макаров сменил на этом посту генерал-полковника полиции Виталия Шулику, который в свою очередь был назначен на должность замминистра обороны.
