Нолана признали лучшим режиссером за последние четверть века
Пользователи агрегатора Rotten Tomatoes признали Кристофера Нолана лучшим кинорежиссером за последние 25 лет.
Проголосовали около 30 тысяч человек. В опросе были представлены 64 режиссера.
На втором месте оказался режиссер «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев. Нолан опередил его на 12%.
Кристофер Нолан известен зрителям по фильмам «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Начало» и другим популярным картинам.
В июле 2023 года на большие экраны вышла картина Нолана «Оппенгеймер». Фильм набрал на портале Rotten Tomatoes 93% положительных отзывов от критиков, сообщает «Радиоточка НСН».
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