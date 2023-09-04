Нолана признали лучшим режиссером за последние четверть века

Пользователи агрегатора Rotten Tomatoes признали Кристофера Нолана лучшим кинорежиссером за последние 25 лет.

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Проголосовали около 30 тысяч человек. В опросе были представлены 64 режиссера.

На втором месте оказался режиссер «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев. Нолан опередил его на 12%.

Кристофер Нолан известен зрителям по фильмам «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Начало» и другим популярным картинам.

В июле 2023 года на большие экраны вышла картина Нолана «Оппенгеймер». Фильм набрал на портале Rotten Tomatoes 93% положительных отзывов от критиков, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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