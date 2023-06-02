СМИ: Названы самые востребованные у пиратов в мае фильмы
«Стражи Галактики. Часть 3» стал самым востребованным в мае фильмом у пиратов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В ТОП-5 также вошли «Подземелья и драконы: Честь среди воров», вампирская комедия «Ренфилд» с Николасом Кейджем, а также ленты «Мизантроп» и «Часовой».
КРоме того, в десятке оказались кинокартины «Air: Большой прыжок», «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», «Бессмертный», «Смертельный выстрел» и «Восстание зловещих мертвецов».
Ранее председатель Motion Picture Group Джо Дрейк заявил, что стартовала разработка боевика «Джон Уик 5», она пока находится на ранней стадии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru