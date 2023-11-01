Нижегородская область стала самым читающим регионом России 2023 года

Отмечается, что в этом году в конкурсе «Самый читающий регион» приняли участие 89 регионов России. Среди победителей оказались Белгородская область, забравшая награду «Территория книги и чтения», а также республика Татарстан со званием «Литературный флагман России».

В топ-20 самых читающих регионов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Архангельская, Новосибирская, Воронежская, Самарская, Ульяновская, Саратовская и Челябинская области, Краснодарский и Красноярский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Ранее стало известно, что продажи подержанных книг на российских маркетплейсах выросли на 38% за первую половину года, отмечают «Известия».

