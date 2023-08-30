В России заканчиваются книги про Гарри Поттера

Как отмечает издание, в настоящее время в России массово скупаются книги Джон Роулинг. «Гарри Поттер» вошел в топ-5 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга по итогам шести первых месяцев 2023 года.

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года Роулинг приостановила сотрудничество с российским издательством «Махаон», которому принадлежат права на издание её книг на территории РФ.

Сейчас распродаются тиражи книг, выпущенные до начала СВО.

Ранее Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых в России авторов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

