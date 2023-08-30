В России заканчиваются книги про Гарри Поттера
Россияне могут остаться без книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, сообщает газета «Ведомости».
Как отмечает издание, в настоящее время в России массово скупаются книги Джон Роулинг. «Гарри Поттер» вошел в топ-5 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга по итогам шести первых месяцев 2023 года.
После начала специальной военной операции в феврале 2022 года Роулинг приостановила сотрудничество с российским издательством «Махаон», которому принадлежат права на издание её книг на территории РФ.
Сейчас распродаются тиражи книг, выпущенные до начала СВО.
Ранее Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых в России авторов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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