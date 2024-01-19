«Он пуст!»: Папа Римский сделал неожиданное заявление об аде

Папа Римский Франциск считает, что ад пуст. В этом он признался в эфире телешоу Che Tempo Che Fa.

При этом он отметил, что это его личное мнение, а не догма. Папа Римский заметил, что очень надеется, что именно так все и есть.

Папа римский Франциск заявил об «очень темном времени»

Ранее Папа Римский Франциск назвал сексуальное удовольствие божьим даром, отметив, что ему угрожает просмотр порнографии. Об этом понтифик заявил во время выступления с катехизисом, сообщает L'unione sarda. Как отметил Франциск, «удовлетворение без отношений» может грозить зависимостью. Глава католической церкви призвал не смотреть порно, «защищать любовь» и выиграть «битву против похоти», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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