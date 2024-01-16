Дугин поддержал идею проверить сотрудников Института философии РАН на лояльность
Политолог и философ Александр Дугин заявил, что Институт философии РАН, в настоящее время, является «заводью русофобов», в которой нет ни одного настоящего специалиста, сообщает NEWS.ru.
По его словам, большинство современных российских философов ранее обслуживали интересы советской партийной номенклатуры, а после стали работать на Запад. При этом они «торгуют интеллектуальной честью» с целью стать «гуманитарными полицаями в оккупированной Западом России».
Он отметил, что согласен с предложением вдовы своего коллеги Александра Зиновьева, которая заявила о необходимости проверить сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России.
«Я полностью солидарен... с комментариями Ольги Мироновны Зиновьевой, которая высказалась против философов, покинувших Россию после начала СВО... они, скорее всего... не пройдут тест на денацификацию», — заключил Дугин.
Ранее в The Washington Post написали, что целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был её отец, философ Александр Дугин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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