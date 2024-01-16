Дугин поддержал идею проверить сотрудников Института философии РАН на лояльность

По его словам, большинство современных российских философов ранее обслуживали интересы советской партийной номенклатуры, а после стали работать на Запад. При этом они «торгуют интеллектуальной честью» с целью стать «гуманитарными полицаями в оккупированной Западом России».

Он отметил, что согласен с предложением вдовы своего коллеги Александра Зиновьева, которая заявила о необходимости проверить сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России.

«Я полностью солидарен... с комментариями Ольги Мироновны Зиновьевой, которая высказалась против философов, покинувших Россию после начала СВО... они, скорее всего... не пройдут тест на денацификацию», — заключил Дугин.

Ранее в The Washington Post написали, что целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был её отец, философ Александр Дугин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

